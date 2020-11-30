Стала известна дата проведения выборов президента «Барселоны»

Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января 2021 года, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.



С 23 декабря 2020 по 11 января 2021 года кандидаты на пост президента «Барселоны» будут собирать подписи в поддержку своего выдвижения. С 15 по 22 января будет проходить активная избирательная кампания. Сообщается, что выборы пройдут не только в Каталонии, но также в Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорке. В голосовании смогут принять участие только фанаты «Барселоны», которые платят взносы и считаются членами клуба.



Напомним, «Барселона» набрала 14 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 11 встречах набравший 24 очка.

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