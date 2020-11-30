Стала известна дата проведения выборов президента «Барселоны»
Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января 2021 года, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
С 23 декабря 2020 по 11 января 2021 года кандидаты на пост президента «Барселоны» будут собирать подписи в поддержку своего выдвижения. С 15 по 22 января будет проходить активная избирательная кампания. Сообщается, что выборы пройдут не только в Каталонии, но также в Мадриде, Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорке. В голосовании смогут принять участие только фанаты «Барселоны», которые платят взносы и считаются членами клуба.
Напомним, «Барселона» набрала 14 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 11 встречах набравший 24 очка.
Кандидат в президенты «Барселоны»: создадим все условия, чтобы уговорить Месси остаться
Рекомендуем вам
- 30 ноября 2020
-
22:55
-
22:53
-
22:32
-
22:28
-
22:25
-
22:17
-
21:55
-
21:40
-
21:40
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:06
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:19
-
20:19
-
20:18
-
20:07
-
20:00
-
19:57
-
19:53
-
19:37
-
19:34
-
19:31
-
19:27
-
19:19
-
19:08
-
18:54
-
18:52
-
18:44
-
18:40
-
18:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам