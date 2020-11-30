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Гол Квальяреллы не помог «Сампдории» обыграть «Торино» в матче Серии А

Гол Квальяреллы не помог «Сампдории» обыграть «Торино» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Торино» Андреа Белотти. Во втором тайме, на 54-й минуте, полузащитник «Сампдории» Антонио Кандрева сравнял счёт. Через 9 минут форвард Фабио Квальярелла вывел гостей вперёд в счёте. На 77-й минуте хавбек «Торино» Суалихо Мейте сравнял счёт.

«Сампдория» набрала 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (6) — в зоне вылета, на 18-м месте. Лидером соревнований является «Милан», в 9 встречах набравший 23 очка. В тройку лидеров входят «Интер» (18) и «Сассуоло» (18).

Италия - Серия А. 9-й тур
30 ноября 2020, понедельник. 20:30 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 2
Сампдория
Генуя
1:0 Белотти – 25'   1:1 Кандрева – 54'   1:2 Квальярелла – 63'   2:2 Мейте – 77'
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