Гол Квальяреллы не помог «Сампдории» обыграть «Торино» в матче Серии А

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Торино» Андреа Белотти. Во втором тайме, на 54-й минуте, полузащитник «Сампдории» Антонио Кандрева сравнял счёт. Через 9 минут форвард Фабио Квальярелла вывел гостей вперёд в счёте. На 77-й минуте хавбек «Торино» Суалихо Мейте сравнял счёт.



«Сампдория» набрала 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (6) — в зоне вылета, на 18-м месте. Лидером соревнований является «Милан», в 9 встречах набравший 23 очка. В тройку лидеров входят «Интер» (18) и «Сассуоло» (18).