«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ротором»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала новый ролик, посвящённый матчу 16-го тура РПЛ с «Ротором». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 2:0.

В видео — прибытие команды на «Открытие Арену», общение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско с футболистами, эмоции наставника и игроков от победы.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».

На 15-й минуте матча Александр Кокорин вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Нападающий сам и заработал 11-метровый. Он боролся за верховой мяч с Зурико Давиташвили, а грузинский полузащитник угодил локтем ему в лицо. После просмотра видеоповтора арбитр Николай Волошин назначил пенальти. После этого обе команды создали хорошие моменты, но счёт изменился лишь в концовке. Второй мяч забил Самуэль Жиго.

«Спартак» прервал трёхматчевую серию без побед в РПЛ. Москвичи набрали 32 очка и догнали «Зенит» и ЦСКА. «Ротор» (8) замыкает турнирную таблицу РПЛ.