Джон Терри впервые за 1014 дней получил жёлтую карточку в матче АПЛ

В заключительном матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Вилла». Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Лондоне. Идёт 62-я минута матча, счёт — 2:1 в пользу хозяев.
На 46-й минуте произошло знаменательное событие — впервые за 1014 жёлтую карточку в матче АПЛ получил экс-капитан «Челси» Джон Терри.
Фото можно увидеть на странице Goal.com в «Твиттере».
39-летний англичанин с 2018 года работает в тренерском штабе Дина Смита в «Астон Виллы», отвечая за работу с защитниками.
Джон Терри является воспитанником лондонского «Челси». За «аристократов» с 1998 по 2017 год он провёл 492 матча в АПЛ, в которых забил 41 гол. Вместе с синими он стал пятикратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов — 2011/2012.
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