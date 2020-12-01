Мойес: кажется, пенальти бьют все, кроме «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу своей команды над «Астон Виллой» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и «Ливерпуль». Сегодня они снова показали отличный футбол, и я тем более рад, что нам удалось заработать три очка.

Я всю игру хватался за голову. На мой взгляд, мы сегодня играли не очень хорошо. Это был не тот уровень, которого от нас ждут. Да, «Вилла» сегодня была хороша, но мы хотя бы показали характер.

В этом сезоне мы ещё ни разу не били пенальти, но мы довольно высоко в таблице. Кажется, все их били кроме нас.

Офсайд? Я не возражаю, когда его вымеряют по линии. Я думаю, что игру ломает другое — когда все знают, что игрок в офсайде, но судья на линии поднимает флаг слишком поздно", — приводит слова Дэвида Мойеса ВВС.