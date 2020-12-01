Гвардиола ответил на обвинения наставника «Порту» в давлении на судей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на обвинения наставника «Порту» Сержиу Консейсау в давлении на судей. Напомним, Консейсау раскритиковал Гвардиолу после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:1).
«Я не согласен. Он может говорить, возможно, это его мнение, но я не согласен с тем, что мы оказываем давление на судей», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Матч «Порту» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 1 декабря. Начало матча — в 23:00 мск.
После четырёх туров «Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 12 очков. «Порту» в свою очередь находится на втором месте, записав в свой актив 9 очков. На третьем месте находится «Олимпиакос» (3). Замыкает турнирную таблицу «Марсель», который ещё не набрал ни одного очка на групповом этапе Лиги чемпионов.
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