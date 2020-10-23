Главный тренер «Порту» о Гвардиоле: он говорил о нашей стране, используя уродливые слова

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау раскритиковал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за поведение в матче Лиги чемпионов. В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Порту». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
«Мне нужно многому поучиться у Гвардиолы, особенно в том, как он оказывает давление на судей, разговаривает с игроками соперника. Он — фантастический пример. Я должен этому научиться. Мы были ангелами по сравнению с ними. Однако, Гвардиола говорил о нашей стране, используя уродливые слова. Отношение Хосепа было крайне неприятным», — приводит слова Консейсау Goal.
В следующем туре «Манчестер Сити» предстоит провести матч с «Марселем». Игра пройдёт 27 октября.
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