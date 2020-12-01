Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп: всегда знал, что попытаюсь заполучить Жоту

Клопп: всегда знал, что попытаюсь заполучить Жоту
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что следил за нападающим Диогу Жотой ещё до того, как клуб решил приобрести его в минувшее трансферное окно.

«Если честно, Диогу нравился мне с первого матча за «Вулверхэмптон», который я видел. Очевидно, он понятия не имел, что это так. Но я всегда знал на сто процентов, что, когда он будет доступен, попытаюсь его заполучить. Потому что Диогу – очень и очень интересный игрок с потрясающей карьерой. Мне нравится его дисциплина, креативность и желание. К тому же у него всё в порядке с техникой», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Видео красивого гола Жоты в ворота «Брайтона»:

В нынешнем сезоне Жота принял участие в 8 матчах английской Премьер-лиги. На счету 23-летнего португальца 5 голов.

Новый герой «Ливерпуля». Жоте удалось удивить даже Клоппа
Он способен разбить одну из самых убойных связок Европы.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020