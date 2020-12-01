Клопп: всегда знал, что попытаюсь заполучить Жоту

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что следил за нападающим Диогу Жотой ещё до того, как клуб решил приобрести его в минувшее трансферное окно.
«Если честно, Диогу нравился мне с первого матча за «Вулверхэмптон», который я видел. Очевидно, он понятия не имел, что это так. Но я всегда знал на сто процентов, что, когда он будет доступен, попытаюсь его заполучить. Потому что Диогу – очень и очень интересный игрок с потрясающей карьерой. Мне нравится его дисциплина, креативность и желание. К тому же у него всё в порядке с техникой», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
Видео красивого гола Жоты в ворота «Брайтона»:
В нынешнем сезоне Жота принял участие в 8 матчах английской Премьер-лиги. На счету 23-летнего португальца 5 голов.
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