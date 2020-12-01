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Кузяев — о матче с «Брюгге»: едем в Бельгию с боевым настроем

Кузяев — о матче с «Брюгге»: едем в Бельгию с боевым настроем
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», который состоится завтра, 2 декабря. Начало — в 23:00 мск.

«Лига чемпионов — это праздник, самый престижный турнир в Европе. Рады быть его частью. Едем в Бельгию с боевым настроем. Нас ждёт непростая, но интересная игра.

Какие ошибки команда допустила в первой встрече? Считаю, что в первом тайме действовали немного пассивно и только после пропущенного мяча стали играть в более агрессивный и атакующий футбол. Нельзя допустить такой пассивности в завтрашней игре. Нам необходимы очки. Постараемся играть в более агрессивный футбол с первых минут», — приводит слова Кузяева пресс-служба «Зенита».

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