Кузяев — о матче с «Брюгге»: едем в Бельгию с боевым настроем

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», который состоится завтра, 2 декабря. Начало — в 23:00 мск.

«Лига чемпионов — это праздник, самый престижный турнир в Европе. Рады быть его частью. Едем в Бельгию с боевым настроем. Нас ждёт непростая, но интересная игра.



Какие ошибки команда допустила в первой встрече? Считаю, что в первом тайме действовали немного пассивно и только после пропущенного мяча стали играть в более агрессивный и атакующий футбол. Нельзя допустить такой пассивности в завтрашней игре. Нам необходимы очки. Постараемся играть в более агрессивный футбол с первых минут», — приводит слова Кузяева пресс-служба «Зенита».