УЕФА объявил имена 50 претендентов на попадание в команду года

УЕФА на своём официальном сайте запустил голосование, по итогам которого будет определена команда года.
В список вошли 50 футболистов:
вратари — Алисон Бекер («Ливерпуль»), Антони Лопеш («Лион»), Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»);
защитники — Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (все – «Бавария»), Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Анхелиньо, Деотшанкюль Юпамекано (оба – «РБ Лейпциг»), Хуан Бернат, Преснел Кимбембе (оба – «ПСЖ»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Стефан де Врей («Интер»), Ханс Хатебур («Аталанта»), Серхио Рамос («Реал»), Тьяго Силва («Челси»);
полузащитники — Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон (оба – «Ливерпуль»), Уссем Ауар («Лион»), Эвер Банега («Аль-Шабаб»), Николо Барелла («Интер»), Кингсли Коман, Леон Горецка, Томас Мюллер (все – «Бавария»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Алехандро Гомес, Йосип Иличич (оба – «Аталанта»), Кай Хаверц («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»);
нападающие — Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все – «ПСЖ»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – «Бавария»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Ромелу Лукаку («Интер»), Садио Мане, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
- 1 декабря 2020
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