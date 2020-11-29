Тьяго слишком стар для АПЛ? Как новобранец Абрамовича уже сделал оборону «Челси» лучше

Летом у 36-летнего Тьяго Силвы закончился контракт с «ПСЖ» — парижане долго тянули с новым предложением, а когда всё-таки его сделали, бразильца уже сманил к себе «Челси». Громкое имя, колоссальный опыт — всё это придавало сделке особый статус, однако многих смущал возраст Силвы и вопрос адаптации к новой лиге. Но уже сейчас можно говорить о том, что бразилец быстро вписался в состав и заметно прокачал баланс оборонительной линии «Челси».

Первый тезис лежит на поверхности — «Челси» стал меньше допускать моменты у своих ворот. По итогам восьми туров у «синих» лучший результат в лиге по xGA (7,93). Это уже лучше, чем на той же дистанции в прошлом сезоне — 9,86 xGA.



В этом есть заслуга не только Тьяго Силвы, но и других новичков. Бен Чилуэлл быстро отправил полировать скамейку Маркоса Алонсо — в позиционной игре и в борьбе один на один англичанин гораздо лучше. Помимо этого, он оказывает солидную поддержку в атаке. Менди уверенно и агрессивно играет на выходах, что сразу срубает кучу потенциальных атак на ворота «Челси» с помощью кроссов и подач — очень часто «Челси» допускал моменты именно после таких ситуаций, так как пассивный Кепа просто оставался на ленточке (плюс пропускал после каждого второго удара).

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Три жирных апгрейда, которые улучшают оборону «Челси» прямо-таки на глазах (к тому же возвращается на свой уровень Канте, о чём не так давно говорил Фрэнк Лэмпард). Однако роль Тьяго Силвы в этом прогрессе заслуживает особого внимания. В частности, рядом с ним в совсем другой футбол играет Курт Зума.

Бен Чилуэлл и Тьяго Силва Фото: Darren Walsh/Getty Images

Зума по своему потенциалу, навыкам и данным — лучший выбор для Лэмпарда для роли чистого центрального защитника. Зума прочно влез в стартовый состав ещё в сезоне-2015/16 — тогда взлёт молодого защитника прервала тяжёлая травма колена. Понадобилось несколько лет, две аренды в «Сток Сити» и «Эвертон», чтобы Зума снова почувствовал себя хорошо. Однако в условиях хаоса прошлого сезона сильные стороны Зума перекрывались общими проблемами «Челси» в обороне, а на роль опытного лидера француз пока не претендует. Рюдигер и Кристенсен тянули Зума за собой на дно (плюс эффект усиливался дохлой игрой Кепы).

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Сейчас можно наблюдать новый формат связки в центре обороны «Челси» — ведущий защитник (Тьяго Силва) + ведомый (Зума). И нередко в подобных ситуациях номинально «ведомый» центрдеф стремительно улучшает уровень своей игры, обретает спокойствие и сохраняет высокую концентрацию. Подобный эффект на остальных центральных защитников «Ливерпуля» оказывал Вирджил ван Дейк — рядом с ним даже недисциплинированный Ловрен выглядел как топ-защитник.



Данный тезис подтверждает Джо Коул, анализировавший эффект появления Силвы в «Челси»: «У Тьяго есть то, что есть у всех великих игроков – он объединяет ребят и делает их лучше. Он много подсказывает на поле, он подталкивает к правильному решению и уговаривает партнеров занять правильную позицию. При этом в его действиях нет паники, нет нервного размахивания руками».

Хотя начиналось всё не очень здорово — в АПЛ Силва дебютировал в основе в матче с «Вест Бромвичем» (причём сразу с капитанской повязкой), и первый тайм превратился для обороны «Челси» в катастрофу. А лично Силва привёз гол Каллума Робинсона, когда затянул с передачей и потерял мяч (причём нечто подобное Силва вытворил накануне в матче Кубка лиги против «Барнсли», но тогда это не привело к голу). Так себе дебют получился. Лишь благодаря мощной игре Маунта и тому, что «Вест Бромвич» прижался к воротам после перерыва, «Челси» спас ничью.

Понятное дело, что Силва, переживший в молодости переезд в Россию и подхвативший в наших краях туберкулез (в результате чего пролежал полгода в московской больнице и раздумывал о завершении карьеры), не сломался после обидного ляпа. Более того, уже во втором тайме матча с «Вест Бромом» Силва отыграл спокойно, будто и не было 0:3 к перерыву — семь раз возвращал команде мяч, выиграл все оборонительные дуэли, уверенно раскидывал передачи с продвижением вперед.

Тьяго Силва Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Ошибка в первом для себя матче АПЛ стала лишь следствием самоуверенности Силвы — в Англии ему пришлось быстро привыкать к более высоким скоростям и более интенсивному прессингу соперника (с «ПСЖ» соперники уровня «Тулузы» в подобный футбол никогда не играли). Это заняло не так много времени — дело не только в высоком игровом уровне Силвы, но и в его привычном профессионализме. Раз футболист в 36 лет сохраняет себя в отличной форме и спокойно переживает смену чемпионата (причём перешёл в не самый слабый клуб), то тут дело в личных качествах, в том числе.



«Он уделяет много внимания диете и упражнениям», — рассказывает Изабель, жена Тьяго. «Он очень профессионален. Когда Тьяго хочет достичь цели, я делаю всё, что в моих силах — питаюсь, как он, например, мы вместе не пьём газировку. Вместе занимаемся физическими упражнениями дома — он мне тоже помогает».



Известно, что Тьяго Силва уже два года пользуется услугами личного физиотерапевта и личного диетолога. «Раньше я ел много лишнего, особенно после игр. Иногда даже до них. Но в определённый момент я понял, что на таком уровне и в таком возрасте нужно заботиться о своем здоровье полностью. Подготовка, профилактика травм, тренировки — с этим всё было нормально. А вот с режимом питания пришлось поработать», — говорит Силва.

Тьяго Силва (слева) Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Прямо сейчас Тьяго учит английский — бразилец уже владеет португальским, итальянским и испанским, а с партнёрами общается на французском (как тут не вспомнить, что именно связка с французом Зума выглядит сейчас самой надёжной в «Челси»). Лэмпард говорил, что не видит проблем в языковом барьере, тем более Силва четыре раза в неделю занимается с репетитором. Даже сыновья Тьяго, Яго и Исаго, занимаются теперь в академии «Челси» — неплохой уровень интеграции в новые для себя условия в 36 лет.



Быстрая адаптация крайне важна для любого футболиста — профессионализм Силвы лишь ускорил этот процесс. Это позволило ему оперативно продемонстрировать свой высокий уровень (причём настолько высокий, что про привоз в игре с «Вест Бромом» все уже давно забыли).



В коллективе, понятное дело, Силва пользуется большим уважением — после гола в ворота «Шеффилд Юнайтед» центрдеф буквально потонул в объятиях партнёров. The Athletic не так давно цитировал своего источника в клубе: «Силва передает ребятам свой опыт. Игроки говорят о том, что у него есть особая аура, которая излучает спокойствие. Стоит только взглянуть на Зума после прихода бразильца, и всё сразу станет понятно. Тьяго хорошо читает игру и устраняет опасность в зародыше. Несмотря на то, что он уже много добился в карьере, Силва по-прежнему хочет побеждать в матчах, завоёвывать трофеи, он предельно мотивирован».



Бразилец анализирует футбол даже дома — вот эти отличные кадры недавно сделала жена Изабель:

В общем, с ментальной стороной всё понятно — Тьяго Силва профессионал, который сразу вписался в коллектив и обустроил свою жизнь в Лондоне. Теперь конкретно по игре и значении Силвы в улучшении качества обороны «Челси».

В прошлом сезоне «Челси» пропустил 54 гола, из которых 15 были забиты со стандартов (без учёта пенальти). Причём 10 непосредственно с угловых — хуже при корнерах действовал только вылетевший «Норвич» с 12 пропущенными голами (тут ещё надо понимать, что «Норвич» оборонялся при 266 угловых, а «Челси» при 133 — то есть в два раза меньше, а пропустил почти столько же). Сейчас же за восемь туров «Челси» пропустил всего два гола после корнеров. Тут как раз очень в тему подписали Менди, который агрессивно выходит из ворот на перехват подач — об этом я уже упоминал выше.



Но на передний план в решении одной из главных оборонительных проблем «Челси» вышел Тьяго Силва — в прошлом сезоне Лэмпард часто оставлял в качестве первого серьезного заслона высокого (190 см) Абрахама. Впереди, как правило, стоял кто-то помельче (чаще всего Ковачич). Вот эпизод из летнего матча с «Вест Хэмом», когда Абрахам крайне пассивно реагировал на подачу — она дошла до дальней штанги, откуда Соучек отправил мяч в сетку (гол отменили, кстати, но вскоре в той же ситуации Соучек все-таки забил по правилам):

Сейчас за эту зону отвечает Силва, который хоть и ниже ростом (183 см), но прекрасно играет головой и чувствует момент для перехвата мяча на элитном уровне. Вот момент из матча с «Шеффилд Юнайтед» — всё тот же Ковачич впереди (которому Силва ещё и подсказывает, какую позицию занять), но Силва, в отличие от Абрахама, резко летит на перехват и выносит мяч на повторный угловой:

Позади Силвы всегда есть подавляющий соперников своей физической мощью Зума. Благодаря Силве (ну и Менди) «Челси» заметно прибавил при обороне на угловых — к голам приводят только хитрые ходы соперников (короткие розыгрыши либо переводы в не самые очевидные зоны — «Севилья» вот так забила в Лиге Чемпионов, например). По крайней мере, тот идиотизм при обычных подачах, которым летом сполна воспользовался «Вест Хэм» (и лично Соучек), сейчас исключён. Соперникам теперь приходится думать.



То же самое касается обороны при фланговых атаках — «Челси» в прошлом сезоне практически в каждой игре из-за этого страдал. Ладно ещё, когда проваливаются крайние защитники, но если центрдефы не справляются с кроссами и прострелами — как говорил герой одного старого мемного ролика, это печально. С приходом Силвы количество допущенных моментов у ворот «Челси» после фланговых атак сократилось — опять же, бразилец просто читает моменты и спокойно разряжает обстановку. А иногда лично бежит убивать, как в этом эпизоде из матча «Шеффилдом» — Силва просто выдавил Болдока к лицевой и не дал выполнить острую подачу (Канте страховал зону Силвы). Кросс спокойно забрал Менди:

По индивидуальным оборонительным цифрам Силва не показывает чего-то экстраординарного, однако давно известно, что качества защитников не стоит оценивать сугубо через статистику — на цифры влияет стиль игры команды, стиль самих футболистов. В качестве примера можно взять того же ван Дейка — вот какая аналитическая компания оценит его умение читать игру и его выбор позиции? При этом по цифрам условного Whoscored, любимого сайта Георгия Черданцева, Бальбуэна из «Вест Хэма» будет лучше Тьяго Силвы. Просто потому что Бальбуэна в промышленных масштабах фармит выносы из штрафной — с глубоко сидящим «Вест Хэмом» (18.47 PPDA — менее интенсивно в лиге прессингует только «Ньюкасл») это немудрено.



Нет, за игрой Тьяго Силвы просто необходимо наблюдать — он действительно гасит потенциально опасные моменты в самом зародыше. Хотя всё-таки в цифрах тоже есть интересные моменты, характеризующие высокий класс бразильца. Силва очень редко фолит — всего 0,2 раза за игру. Помимо этого, Тьяго уверенно выполняет роль созидательного защитника (забудем уже про тот косяк с «Вест Бромвичем») — выполняет передачи вперёд с точностью 87,7% и идёт шестым в лиге среди центрдефов по количеству длинных передач за игру (7.98) с точностью 75% (тут уже равных Силве нет). Понятно, что на длинной дистанции эти цифры слегка размоются, но уже впечатляет, насколько Силва спокоен, когда мяч у него в ногах.

«Это даже хуже, чем Омск», — сказал Абрамович. И решил купить «Челси» Изначально российский олигарх хотел приобрести другой английский клуб.

Смущает то, что Силва выигрывает только половину верховых единоборств (для сравнения — Зума выигрывает невероятные 93,55% воздушных дуэлей), но это больше говорит об особенностях оборонительного стиля бразильца. Он, напомню, не самого высокого роста (183 см), поэтому тащит благодаря чтению эпизодов и выбору позиции.



После вызова Силвы в сборную Бразилии и долгого перелёта Фрэнк Лэмпард решил предоставить защитнику отдых — впрочем, против «Ньюкасла» можно было позволить себе сыграть и с Рюдигером в обороне. «Сороки» традиционно глубоко сидели в обороне (29,53 PPDA по матчу — никакого давления на «Челси»), нанесли в створ всего лишь один удар и суммарно набрали 0,37 xG. Здесь справились и без Силвы. Но, естественно, после отдыха бразилец вернётся в стартовый состав — сейчас оборону «Челси» без него трудно представить.