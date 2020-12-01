Тест одного из игроков «Валенсии» на коронавирус дал сомнительный результат
Тест одного из игроков «Валенсии» на коронавирус дал сомнительный результат, сообщает пресс-служба клуба.
Тестирование прошло сегодня, 1 декабря. Сообщается, что игрок был отправлен на самоизоляцию, как и все, кто контактировал с ним.
27 ноября стало известно, что коронавирусная инфекция была обнаружена у полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.
7 декабря «Валенсии» предстоит выездная встреча с «Эйбаром» в матче 12-го тура испанской Примеры.
«Валенсия», набрав 12 очков в 11 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад» (24), в тройку также входят мадридский «Атлетико» (23), имеющий две игры в запасе, и «Вильярреал» (20).
Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус
Рекомендуем вам
- 1 декабря 2020
-
15:48
-
15:38
-
15:34
-
15:31
-
15:14
-
15:11
-
15:05
-
14:56
-
14:45
-
13:58
-
13:51
-
13:27
-
13:27
-
13:03
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:32
-
12:24
-
12:00
-
11:51
-
11:45
-
11:34
-
11:30
-
11:00
-
10:54
-
10:53
-
10:42
-
10:31
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам