Тест одного из игроков «Валенсии» на коронавирус дал сомнительный результат

Тест одного из игроков «Валенсии» на коронавирус дал сомнительный результат, сообщает пресс-служба клуба.

Тестирование прошло сегодня, 1 декабря. Сообщается, что игрок был отправлен на самоизоляцию, как и все, кто контактировал с ним.

27 ноября стало известно, что коронавирусная инфекция была обнаружена у полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева.

7 декабря «Валенсии» предстоит выездная встреча с «Эйбаром» в матче 12-го тура испанской Примеры.

«Валенсия», набрав 12 очков в 11 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад» (24), в тройку также входят мадридский «Атлетико» (23), имеющий две игры в запасе, и «Вильярреал» (20).