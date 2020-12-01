Магомед Адиев отстранён от работы с «Чайкой»

Главного тренера Магомеда Адиева отстранили от работы с «Чайкой». Причины этого решения неизвестны.

«Могу подтвердить, что отстранён от тренировок и руководства командой. Дальше будет видно, пока это все комментарии», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Чайка», набрав 32 очка в 25 матчах, располагается на 13-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

5 декабря команде из Песчанокопского предстоит встреча с воронежским «Факелом».

Адиев возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года. В сезоне-2019/2020, завершённом в ФНЛ досрочно, «Чайка» финишировала на 10-м месте, набрав в 27 матчах 38 очков. До этого Адиев работал в «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».