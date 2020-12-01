Магомед Адиев отстранён от работы с «Чайкой»
Главного тренера Магомеда Адиева отстранили от работы с «Чайкой». Причины этого решения неизвестны.
«Могу подтвердить, что отстранён от тренировок и руководства командой. Дальше будет видно, пока это все комментарии», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Чайка», набрав 32 очка в 25 матчах, располагается на 13-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
5 декабря команде из Песчанокопского предстоит встреча с воронежским «Факелом».
Адиев возглавил «Чайку» в ноябре 2019 года. В сезоне-2019/2020, завершённом в ФНЛ досрочно, «Чайка» финишировала на 10-м месте, набрав в 27 матчах 38 очков. До этого Адиев работал в «Анжи», «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».
Рекомендуем вам
- 1 декабря 2020
-
17:16
-
17:13
-
17:05
-
16:52
-
16:44
-
16:30
-
16:20
-
16:14
-
16:08
-
15:59
-
15:50
-
15:48
-
15:38
-
15:34
-
15:31
-
15:14
-
15:11
-
15:05
-
14:56
-
14:45
-
13:58
-
13:51
-
13:27
-
13:27
-
13:03
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:32
-
12:24
-
12:00
-
11:51
-
11:45
-
11:34
-
11:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам