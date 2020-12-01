Матч английской Премьер-лиги перенесён из-за коронавируса

Матч 11-го тура английской Премьер-Лиги «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед» перенесён из-за вспышки коронавируса в стане «сорок», сообщается на официальном сайте турнира.

«Ньюкасл» обратился к руководству АПЛ с просьбой перенести встречу из-за резкого увеличесния числа заболевших коронавирусом в клубе. В связи с этим служба здравоохранения закрыла тренировочную базу команды. Руководство АПЛ приняло во внимание, что «Ньюкасл» не может тренироваться должным образом и готовиться к предстоящему матчу.

Решение о переносе встречи было принято после консультации с представителями обоих клубов и медицинским персоналом службы здравоохранения Англии. Здоровье игроков и персонала является приоритетом", — говорится в заявлении АПЛ.



Матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед» должен был состояться 4 декабря. О дате и времени проведения встречи будет сообщено позднее.