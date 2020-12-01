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Адвокат проинформировал «Фейеноорд» о завершении тренерской карьеры по окончании сезона

Адвокат проинформировал «Фейеноорд» о завершении тренерской карьеры по окончании сезона
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат сообщил руководству, что завершит карьеру по окончании сезона, говорится на сайте клуба из Роттердама. Наставник «Фейеноорда» решил заранее объявить об уходе, чтобы у клуба было время для поисков нового тренера.

Адвокат уже несколько раз объявлял о завершении карьеры, однако продолжал работать. В этот раз 73-летний специалист дал понять, что точно закончит с футболом.

«Знаю, что говорил такое и раньше. Но теперь всё будет именно так. Следующие месяцы будут последними в моей тренерской карьере. После успешной и удивительной карьеры считаю «Фейеноорд» отличным клубом, чтобы закончить её. Надеюсь, мы сможем добиться отличных результатов в этом сезоне», — приводит слова Адвоката пресс-служба «Фейеноорда».

Ранее Адвокат возглавлял «Зенит» и сборную России.

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