Адвокат проинформировал «Фейеноорд» о завершении тренерской карьеры по окончании сезона

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат сообщил руководству, что завершит карьеру по окончании сезона, говорится на сайте клуба из Роттердама. Наставник «Фейеноорда» решил заранее объявить об уходе, чтобы у клуба было время для поисков нового тренера.

Адвокат уже несколько раз объявлял о завершении карьеры, однако продолжал работать. В этот раз 73-летний специалист дал понять, что точно закончит с футболом.

«Знаю, что говорил такое и раньше. Но теперь всё будет именно так. Следующие месяцы будут последними в моей тренерской карьере. После успешной и удивительной карьеры считаю «Фейеноорд» отличным клубом, чтобы закончить её. Надеюсь, мы сможем добиться отличных результатов в этом сезоне», — приводит слова Адвоката пресс-служба «Фейеноорда».

Ранее Адвокат возглавлял «Зенит» и сборную России.