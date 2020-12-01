«Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург»: гости забили третий гол

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» принимает «Ред Булл Зальцбург». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 83-й минуте счёт 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург».



На 81-й минуте встречи нападающий «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми забил третий гол австрийской команды.



Матч «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотива» в 1-м туре состоялся в Австрии 21 октября и завершился вничью со счётом 2:2.



«Локомотив», набрав 3 очка, занимает 3-е место в группе A Лиги чемпионов и опережает замыкающий квартет «Ред Булл Зальцбург» на 2 очка. Выше располагаются «Атлетико» (5) и уже обеспечившая себе место в плей-офф «Бавария» (12).