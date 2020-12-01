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Клопп объяснил отсутствие Алисона в заявке «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов с «Аяксом»

Клопп объяснил отсутствие Алисона в заявке «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов с «Аяксом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил отсутствие голкипера Алисона Бекера в заявке команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Аяксом». Встреча в эти минуты проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

«Это не коронавирус. После матча с „Брайтоном“ Алисон сказал, что почувствовал дискомфорт на 60-й или 70-й минуте. У него проблемы с подколенным сухожилием. Вероятно, он будет отсутствовать от 10 до 14 дней», — приводит слова Клоппа BT Sport.

Матч «Аякса» и «Ливерпуля» в 1-м туре состоялся в Нидерландах 21 октября и завершился победой английского клуба со счётом 1:0.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице группы D, набрав 9 очков. «Аякс» (7) — на 2-м месте. «Аталанта» (7) — на 3-м. Замыкает турнирную таблицу «Мидтьюлланн» (0).

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