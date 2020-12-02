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Томас Мюллер вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Томас Мюллер вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

31-летний нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер, чей забитый мяч с 11-метровой отметки в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (1:1) спас его команду от поражения, вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории турнира, отмечает Goal в «Твиттере».

Мюллер в игре с «Атлетико» забил свой 47-й мяч в этом турнире, что позволило ему занять 10-е место в списке лучших бомбардиров. Возглавляет рейтинг нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду со 131-м забитым мячом, следом за ним форвард «Барселоны» Лионель Месси (118), а замыкает тройку одноклубник Мюллера – Роберт Левандовски (71).

Список 10 лучших бомбардиров в истории ЛЧ выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (131);
2. Лионель Месси (118);
3. Роберт Левандовски (71);
4. Рауль (71);
5. Карим Бензема (67);
6. Руд ван Нистелрой (56);
7. Тьерри Анри (50);
8. Андрей Шевченко (48);
9. Златан Ибрагимович (48);
10. Томас Мюллер (47);

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