Томас Мюллер вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

31-летний нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер, чей забитый мяч с 11-метровой отметки в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (1:1) спас его команду от поражения, вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории турнира, отмечает Goal в «Твиттере».



Мюллер в игре с «Атлетико» забил свой 47-й мяч в этом турнире, что позволило ему занять 10-е место в списке лучших бомбардиров. Возглавляет рейтинг нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду со 131-м забитым мячом, следом за ним форвард «Барселоны» Лионель Месси (118), а замыкает тройку одноклубник Мюллера – Роберт Левандовски (71).



Список 10 лучших бомбардиров в истории ЛЧ выглядит следующим образом:



1. Криштиану Роналду (131);

2. Лионель Месси (118);

3. Роберт Левандовски (71);

4. Рауль (71);

5. Карим Бензема (67);

6. Руд ван Нистелрой (56);

7. Тьерри Анри (50);

8. Андрей Шевченко (48);

9. Златан Ибрагимович (48);

10. Томас Мюллер (47);

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