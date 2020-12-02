В соцсетях набирает популярность фото расположения игроков «Реала» в игре с «Шахтёром»

В социальных сетях всё больше обсуждений вызывает фотография расположения игроков мадридского «Реала» в моменте с первым пропущенным мячом от донецкого «Шахтёра» в игре 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

На 56-й минуте встречи после позиционной атаки донецкого «Шахтёра» в одной из зон центра поля осталось сразу 5 игроков мадридского «Реала», что привело к дальнейшей неразберихе в обороне, а как итог, и к пропущенному мячу. Именно этот момент вызвал бурю обсуждений среди пользователей Сети.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте «Матч ТВ».

«А как обстоит дело с позициями футболистов «Реала» в моменте с первым голом «Шахтёра»?» — отмечает издание Esporte Interativo в «твиттере».

«Оборонительный переход Зидана у ворота «Реала» в матче с «Шахтёром» в нескольких изображениях. Это ужасно», — считает пользователь.

Ещё один из пользователей сравнил этот момент с подобным, когда Диего Марадона в составе сборной Аргентины собрал перед собой 5 игроков сборной Бельгии на чемпионате мира 1982 года. Подписана публикация следующим образом: «Дань уважения Марадоне от мадридского «Реала».