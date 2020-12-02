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Гвардиола: во всех матчах Лиги чемпионов «Сити» играл великолепно

Гвардиола: во всех матчах Лиги чемпионов «Сити» играл великолепно
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (0:0).

«Поздравляю команду с первым местом в группе. Мы хотели победить, ни разу не позволили сопернику пробить в створ или заработать угловой.

«Порту» наряду с «Бенфикой» – один из лучших португальских клубов, физически крепкая команда. Мы играли отлично, но, к сожалению, не смогли отличиться, а так все игроки очень себя хорошо показали.

Я полностью удовлетворён выступлением команды в группе. Качественная игра во всех матчах даже важнее результата. Мы нанесли 11 ударов в створ ворот «Олимпиакоса» и «Марселя». Сегодня было много моментов. Быть может, не так много, но достаточно, чтобы победить», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

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