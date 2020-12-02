«Реал» впервые пропустил 9 мячей в 5 матчах группового турнира ЛЧ
В Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0 на своём поле обыграл мадридский «Реал».
Впервые за всю историю выступлений в Лиге чемпионов «Реал» пропустил девять мячей в пяти матчах группового турнира. Ранее в текущем розыгрыше турнира мадридцы дважды победили миланский «Интер» (2:0, 3:2), сыграли вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2) и уступили донецкому «Шахтеру» (2:3).
«Шахтёр» набрал семь очков и вышел на второе место в турнирной таблице группы B. «Реал» (7) — на третьем месте. Лидирует в этом квартете «Боруссия» Мёнхенгладбах (8), а «Интер» (2) замыкает турнирную таблицу. Сегодня, 1 декабря, «Боруссия» будет принимать «Интер».
«Шахтёр» повторно обыграл «Реал» в Лиге чемпионов
Рекомендуем вам
- 2 декабря 2020
-
06:46
-
06:31
-
06:09
-
05:46
-
05:28
-
04:57
-
04:33
-
04:18
-
03:40
-
03:24
-
03:04
-
02:51
-
02:29
-
02:16
-
02:10
-
01:56
-
01:45
-
01:34
-
01:22
-
01:14
-
01:05
-
00:58
-
00:55
-
00:55
-
00:51
-
00:18
-
00:17
-
00:07
-
00:06
- 1 декабря 2020
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:35
-
23:30
-
23:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам