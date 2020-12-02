«Реал» впервые пропустил 9 мячей в 5 матчах группового турнира ЛЧ

В Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0 на своём поле обыграл мадридский «Реал».

Впервые за всю историю выступлений в Лиге чемпионов «Реал» пропустил девять мячей в пяти матчах группового турнира. Ранее в текущем розыгрыше турнира мадридцы дважды победили миланский «Интер» (2:0, 3:2), сыграли вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2) и уступили донецкому «Шахтеру» (2:3).

«Шахтёр» набрал семь очков и вышел на второе место в турнирной таблице группы B. «Реал» (7) — на третьем месте. Лидирует в этом квартете «Боруссия» Мёнхенгладбах (8), а «Интер» (2) замыкает турнирную таблицу. Сегодня, 1 декабря, «Боруссия» будет принимать «Интер».