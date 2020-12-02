«Первая пятёрка»: «Урал» – за Умярова и Глебова, «Динамо» – за Евгеньева

Продолжается голосование в рамках премии «Первая пятёрка» по итогам 2020 года. Свои предпочтения сообщили главные тренеры и руководители команд Российской Премьер-Лиги.
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев звание лучшего молодого игрока РПЛ по итогам 2020 года присвоил полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову. На второй строчке – защитник «Спартака» Павел Маслов. Третьим стал хавбек «Краснодара» Даниил Уткин. Замыкают пятерку армейцы – полузащитник Константин Марадишвили и защитник Игорь Дивеев.
Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов выделил полузащитника «Спартака» Наиля Умярова. Далее места распределились следующим образом: 2. Игорь Дивеев, 3. Даниил Уткин, 4. Константин Марадишвили, 5. Павел Маслов.
Наставник «Динамо» Сандро Шварц отметил защитника клуба Романа Евгеньева. Также в пятёрку вошли: Даниил Уткин, Наиль Умяров, Станислав Магкеев (полузащитник «Локомотива») и Игорь Дивеев.
Генеральный директор «бело-голубых» Юрий Белкин проголосовал за Романа Евгеньева, Игоря Дивеева, Данила Глебова, Станислава Магкеева и Павла Маслова.
- 2 декабря 2020
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