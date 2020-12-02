Канунников рассказал, как Черчесов уволил массажиста, сидевшего к нему спиной

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал о работе в «Амкаре» под руководством Станислава Черчесова, ныне главного тренера сборной России.



«Он очень требовательный. Если есть задачи – выполняй. К каждой игре мы много готовились тактически, действия футболистов от матча к матчу отличались; выходя на поле, мы знали, как именно защищаться и атаковать. Черчесов объяснял очень подробно, разжёвывал тактику, и если в матче ты не выполнял задачу, то получал обоснованную критику. Он всё подмечал, поэтому все выжимали из себя максимум, не могли расслабиться даже на разминке.



Перед каждой тренировкой Черчесов рассказывал шутки из своей жизни – устраивал минуты разрядки. На первом разговоре в раздевалке Черчесов увидел, что массажист сидел к нему спиной: «Уважаемый, когда главный тренер разговаривает, нужно смотреть на него». Тот ответил: «Ещё насмотримся друг на друга». На следующий день человека в команде не было.



Для Саламыча нет авторитетов и лидеров. Если кто-то неправильно себя ведёт по отношению к партнёрам, огрызается или не выполняет тренерские установки, то не играет и отправляется в дубль. Жору Пеева и Заху Сиракова любила вся Пермь, но когда они что-то высказали, то отправились в дубль», — рассказал Канунников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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