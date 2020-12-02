Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Канунников: однажды огрызнулся на Кержакова. Повезло, что не услышали, иначе бы наваляли

Канунников: однажды огрызнулся на Кержакова. Повезло, что не услышали, иначе бы наваляли
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита» Максим Канунников, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал об отношениях с более опытными партнёрами по санкт-петербургской команде.

«Во взрослую компанию я не вписывался, общался со своими ребятами из дубля. Один раз я вроде огрызнулся, на Сашку Кержакова. Мы играли, а он мне что-то говорил: один раз, второй, третий. Я и ответил сгоряча. Повезло, что не услышали, иначе бы наваляли. Думаю, сейчас такого разделения не существует. Сделаешь замечание – а в ответ услышишь в два раза больше. Но я добрый человек, никогда не злюсь, не могу что-то высказать и дать по голове», — сказал Канунников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Канунников защищал цвета «Зенита» с 2009 по 2012 год. В составе сине-бело-голубых 29-летний форвард – двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны.

Год без футбола и два миллиона просмотров в TikTok. Куда пропал Максим Канунников
Не перешёл в «Спартак», кайфует от Австралии, его свадьбу вели Ургант и Меладзе.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020