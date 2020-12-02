Канунников: однажды огрызнулся на Кержакова. Повезло, что не услышали, иначе бы наваляли

Бывший нападающий «Зенита» Максим Канунников, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал об отношениях с более опытными партнёрами по санкт-петербургской команде.
«Во взрослую компанию я не вписывался, общался со своими ребятами из дубля. Один раз я вроде огрызнулся, на Сашку Кержакова. Мы играли, а он мне что-то говорил: один раз, второй, третий. Я и ответил сгоряча. Повезло, что не услышали, иначе бы наваляли. Думаю, сейчас такого разделения не существует. Сделаешь замечание – а в ответ услышишь в два раза больше. Но я добрый человек, никогда не злюсь, не могу что-то высказать и дать по голове», — сказал Канунников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Канунников защищал цвета «Зенита» с 2009 по 2012 год. В составе сине-бело-голубых 29-летний форвард – двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны.
- 2 декабря 2020
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