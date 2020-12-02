Д. Билялетдинов: у «Локомотива» остался матч с «Баварией», можно завершить сезон красиво

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился впечатлениями от проигрыша «Локомотива» в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург». Встреча закончилась победой клуба из Австрии со счётом 3:1.



«Сыграли не очень хорошо, особенно в первом тайме. Во втором перестроились, но было уже поздно. Проиграли по делу. Очень неожиданно было видеть тактику в пять защитников. Может, так случилось из-за болезней, травм. В целом ожидали другого настроя на игру, более агрессивного футбола. Дома надо было выигрывать, тем более во втором тайме начало что-то получаться. Но стали пропускать контратаки соперника, в итоге «Зальцбург» мог и больше забить.



Вчера нужно было побеждать, а играли в закрытой манере. Это стало удивлением. Искать виноватых не надо, пусть тренеры, руководство и футболисты сами разбираются. У «Локомотива» осталась ещё одна игра, почему бы её не выиграть? Думаю, у «Баварии» может выйти не основной состав, команда не будет запредельно мотивирована на эту игру. Можно воспользоваться каким-то шансом и завершить сезон красиво, только надо играть не робко, а демонстрировать агрессивный футбол в атаке», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Смородская: Николич лучше всех подготовил команду к еврокубкам. «Локо» выглядел достойно