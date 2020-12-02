Смородская: Николич лучше всех подготовил команду к еврокубкам. «Локо» выглядел достойно

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделился впечатлениями от проигрыша «Локомотива» в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург». Встреча закончилась победой клуба из Австрии со счётом 3:1.
«Игра у «Локомотива» совершенно не получилась: низкие скорости, много ошибок. Сыграла роль недооценка соперника. Конечно, «Локо» устал играть на несколько фронтов. У нас нет привычки так играть, не хватает физических тренировок, плюс, медленные скорости. Очень жаль, что команда показала такой результат.
Виноват в целом низкий уровень нашего футбола. Один из факторов — ужесточение лимита на легионеров. Говорили, что нам не надо европейских звёзд и мы сами будем играть. Вот, доигрались за 11 лет.
Что касается Николича, то он лучше всех подготовил команду к еврокубкам. Николич готовил команду к конкретному сопернику, и «Локомотив» выглядел достойно. Гораздо лучше остальных», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 2 декабря 2020
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