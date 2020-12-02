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Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто заразился коронавирусом

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто заразился коронавирусом
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Игрок переносит болезнь бессимптомно, но изолирован от остальной команды.

Полузащитник в настоящее время продолжает восстанавливаться после разрыва прямой мышцы бедра правой ноги. Роберто получил повреждение в матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (0:1). По предварительной информации, восстановление займёт около двух месяцев.

Воспитанник «Барселоны» в сезоне-2020/2021 провёл 10 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующий контракт 28-летнего полузащитника с сине-гранатовыми рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Серхи Роберто в € 25 млн.

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