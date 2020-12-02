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Гомес отказался выполнять установку Гасперини и был заменён в перерыве матча ЛЧ

Гомес отказался выполнять установку Гасперини и был заменён в перерыве матча ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес вступил в перепалку с главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Перед перерывом Гасперини попросил Гомеса остаться справа в атаке, но 32-летний аргентинец ответил отказом, а крик был дополнительно усилен эхом из-за отсутствия зрителей, поэтому попал в телевизионный эфир. Тренер «Аталанты» в перерыве заменил Гомеса на Йосипа Иличича. Сам Гомес остался в раздевалке, из которой так и не вышел по ходу второго тайма.

В группе D путёвку в плей-офф турнира уже завоевал «Ливерпуль». Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу в своей группе, набрав 12 очков в пяти матчах. Второе место занимает «Аталанта» (8). «Аякс» располагается на третьем месте, набрав семь очков. Турнирную таблицу группы замыкает «Мидтьюлланн» (1).

«Аталанта» не смогла обыграть «Мидтьюлланн» в Лиге чемпионов
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