«Валенсия» подтвердила ещё один случай заражения коронавирусом

В составе «Валенсии» зафиксирован ещё один случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.



«После последних тестов на COVID-19, проведённых 1 декабря, у одного из футболистов основной команды был подтверждён положительный случай, поэтому он уже изолирован у себя дома, как и близко контактировавшие с ним люди», — говорится в заявлении представителей «Валенсии».



Ранее сообщалось, что полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус. В 12-м туре чемпионата Испании команда на выезде сыграет с «Эйбаром». Старт встречи – в 23:00 мск. «Валенсия» занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 12 очков в 11 матчах. «Эйбар (13) – на 11-м.

Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус