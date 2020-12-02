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Робертсон опроверг слухи о напряжённых отношениях между Салахом и Мане

Робертсон опроверг слухи о напряжённых отношениях между Салахом и Мане
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал слухи о том, что форварды Садио Мане и Мохамед Салах не ладят друг с другом.

«Мане и Салах? С ними здорово играть. Когда я поднимаю глаза в поисках партнёра, у меня всегда много вариантов. Приятно играть с каждым из них. Отношения между Салахом и Мане по-настоящему крепкие, как отношения между остальными игроками команды, и именно поэтому в последние пару лет мы были довольно успешными. Без таких отношений ничего не получится.

Все в «Ливерпуле» очень близки как коллектив, у нас действительно очень сплочённая команда. Я, Трент, Окс, Хендо и Милли — в одной компании. Летом мы потеряли Лаллану, это стало большой потерей для всей команды, но особенно для нас. Я очень хорошо поладил с голландским дуэтом, Джини и Вирджилом, как и с Мо, Садио и бразильцами», — цитирует Liverpool Echo Робертсона.

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