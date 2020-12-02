«Бавария» хочет купить двух хавбеков «Боруссии» М

Мюнхенская «Бавария» планирует в следующем сезоне приобрести полузащитников мёнхенгладбахской «Боруссии» Дениса Закарию и Флориана Нойхауса, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Bild.
Игроки находятся на первых позициях в трансферном списке «Баварии» в наступающем сезоне. «Боруссия» сейчас ведёт переговоры о продлении контракта с Закарией, клуб готов включить в соглашение пункт о выкупе. Если переговоры окажутся безуспешными, Дениса придётся продать летом, чтобы получить прибыль от трансфера. В таком случае его стоимость составит более € 40 млн.
Трансфер Нойхауса оценивается примерно в такую же сумму. Контракт 23-летнего немца действителен до 2024 года, однако его очень хочет заполучить главный тренер «Баварии» Ханси Флик.
В этом сезоне 24-летний Закария во всех турнирах провёл 4 матча и не отметился результативными действиями. Нойхаус сыграл 15 матчей, забил 4 мяча, отдал 3 голевые передачи.
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