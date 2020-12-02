«Зенит» может купить аргентинского вингера «Штутгарта» за € 30 млн

«Зенит» интересуется аргентинским вингером «Штутгарта» Николасом Гонсалесом, сообщили «Чемпионату» источники, знакомые с ситуацией.

«Питерцы интересуются Гонсалесом и могут попробовать купить его зимой. Сумма сделки может составить около € 30 млн», — сказал источник «Чемпионату».

22-летний Гонсалес — воспитанник «Аргентинос Хуниорс». В 2018 году аргентинский вингер перешёл в «Штутгарт» за € 8,5 млн. За немецкий клуб провёл 67 матчей, забил 20 мячей, отдал девять результативных передач. Контракт футболиста со «Штутгартом» действует до лета 2024 года.

Гонсалес сыграл за сборную Аргентины пять матчей, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 16 млн.