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«Краснодар» обыграл «Ренн» и гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы

«Краснодар» обыграл «Ренн» и гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» обыграл «Ренн». Встреча проходила на одноимённом стадионе в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0.

На 71-й минуте форвард краснодарцев Маркус Берг открыл счёт. Защитник Александр Мартынович из центра поля забросил мяч к штрафной «Ренна», Берг обогнал Да Сильву и технично внешней пробил в нижний угол ворот.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. Ассистенты — Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери – Ник Уолш.

Матч команд в 1-м туре состоялся во Франции 20 октября и завершился ничьей со счётом 1:1.

«Краснодар», набрав 4 очка, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА. «Ренн» (0) замыкает квартет. Лидируют в группе «Челси» и «Севилья» (по 10 очков).

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
02 декабря 2020, среда. 20:55 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 0
Ренн
Ренн, Франция
1:0 Берг – 71'
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