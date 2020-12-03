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Адвокат Данченкова: вместо продумывания защиты Широкова его юрист подаёт жалобы на меня

Адвокат Данченкова: вместо продумывания защиты Широкова его юрист подаёт жалобы на меня
Футбол / Любители 0

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова, сообщил, что юрист футболиста Вадим Лялин подал новую жалобу.

«Это уже третья жалоба в мой адрес со стороны Лялина. Первая была в конце сентября, а вот эта и вторая были написаны с интервалом в два дня. Везде он хочет призвать меня к ответственности. Вместо того, чтобы продумывать защиту своего клиента, он пытается, как говорят в хоккее, бить по ногам игроков противоположной команды», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Лялин подал жалобу на Островского президенту адвокатской палаты Москвы. Адвокат Широкова утверждает, что защитник Данченкова нарушает Кодекс профессиональной этики адвоката.

Дело Широкова будет рассмотрено в общем порядке, заседание пройдёт 4 декабря.

10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд.

Дело Романа Широкова рассмотрят в общем порядке. Прокурор поддержал сторону избитого судьи
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