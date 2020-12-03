Адвокат Данченкова: вместо продумывания защиты Широкова его юрист подаёт жалобы на меня

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова, сообщил, что юрист футболиста Вадим Лялин подал новую жалобу.



«Это уже третья жалоба в мой адрес со стороны Лялина. Первая была в конце сентября, а вот эта и вторая были написаны с интервалом в два дня. Везде он хочет призвать меня к ответственности. Вместо того, чтобы продумывать защиту своего клиента, он пытается, как говорят в хоккее, бить по ногам игроков противоположной команды», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Лялин подал жалобу на Островского президенту адвокатской палаты Москвы. Адвокат Широкова утверждает, что защитник Данченкова нарушает Кодекс профессиональной этики адвоката.



Дело Широкова будет рассмотрено в общем порядке, заседание пройдёт 4 декабря.



10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков решил обратиться в суд.