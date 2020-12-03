«ПСЖ» обыграл «Манчестер Юнайтед» в выездном матче Лиги чемпионов, Неймар оформил дубль

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 6-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Неймар. На 32-й минуте матча форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд сравнял счёт. Во втором тайме, на 69-й минуте, защитник Маркиньос вновь вывел парижан вперёд в счёте. Через 1 минуту хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред получил красную карточку и был удалён с поля. В концовке встречи дубль оформил Неймар.



«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н. «Пари Сен-Жермен» (9) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «РБ Лейпциг» (9) и «Истанбул Башакшехир» (3).