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«ПСЖ» обыграл «Манчестер Юнайтед» в выездном матче Лиги чемпионов, Неймар оформил дубль

«ПСЖ» обыграл «Манчестер Юнайтед» в выездном матче Лиги чемпионов, Неймар оформил дубль
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 6-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Неймар. На 32-й минуте матча форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд сравнял счёт. Во втором тайме, на 69-й минуте, защитник Маркиньос вновь вывел парижан вперёд в счёте. Через 1 минуту хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред получил красную карточку и был удалён с поля. В концовке встречи дубль оформил Неймар.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н. «Пари Сен-Жермен» (9) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «РБ Лейпциг» (9) и «Истанбул Башакшехир» (3).

Лига чемпионов. Группа H. 5-й тур
02 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Неймар – 6'   1:1 Рашфорд – 32'   1:2 Маркиньос – 69'   1:3 Неймар – 90+1'
Удаления: Фред – 70' / нет
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