Александр Мостовой: Дзюба есть Дзюба. Его отсутствие сказалось на «Зените» в Бельгии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Зенита» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).
«Выглядело это дурно, печально. Здесь даже сказать нечего. Можно, как многие, обсуждать нашу Премьер-Лигу и говорить, что уровень всё ниже и ниже. Наш чемпион играет с обычной средней командой из Бельгии, но она просто настраивается, бежит, старается, бьётся. Слишком тепличные в России условия для наших посредственных футболистов. Конечно, есть отговорки. «Реал» проиграл «Шахтёру» вчера, ещё кто-то проиграл… Ясно, что это связано с коронавирусом и этим годом, окончания которого мы все ждём. Но всё равно. «Стыдно» – наверное, слишком громкое слово, но я вижу «Брюгге» во второй раз, и их футболисты ничем не уступают, а многие даже превосходят наших. Только зарплаты у них при этом в три-четыре раза меньше. А к нам приезжают как на заработки. Наши игроки на фоне этого спокойно получают удовольствие и потом рассказывают: «Мы хотим за границу». Кто хочет? Кто их там ждёт?
Конечно, отсутствие Дзюбы сказалось. Хочется это говорить или нет, но Дзюба есть Дзюба. Он и принимает, и отдаёт, и скидывает, и борется – даже не в своём лучшем состоянии. Другое дело, что у «Зенита» много футболистов, есть скамейка запасных», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в евровесну.
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