Берг ярко отпраздновал гол, Вандерсон цеплял игрока за лицо. Лучшие фото победы Краснодара
Вчера, 2 декабря, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» обыграл «Ренн». Встреча завершилась со счётом 1:0.
Счёт открыл форвард краснодарцев Маркус Берг на 71-й минуте. Александр Мартынович из центра поля отправил мяч к штрафной «Ренна», Маркус Берг на скорости обогнал защитника «Ренна» Да Сильву и пробил в нижний угол ворот.
Обслуживала встречу арбитры из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. «Краснодар», набрав 4 очка, занимает 3-е место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Ренн» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
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