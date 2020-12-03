Наставник «Брюгге о матче с «Зенитом»: доволен больше, чем после победы в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал победу в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Сегодня я доволен даже больше, чем после победы в Санкт-Петербурге. Мы показали зрелую игру, хотя и пропустили дважды. Сейчас нам нужно сосредоточиться на игре в национальном чемпионате, а потом готовиться к «Лацио». Третье место мы себе уже гарантировали», — приводи слова Клемана официальный сайт УЕФА.

«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в евровесну. «Брюгге» находится на третьем месте, записав в свой актив 7 очков.