Сын Марадоны призвал вывести из обращения 10-й номер в «Барселоне». Под ним играет Месси

Диего Марадона — младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны призвал вывести из обращения 10-й номер, под которым играл его отец.

«Это были очень эмоциональные дни. Жест Месси был особенным, очень приятным. Я был очень тронут. Это меня сильно задело, заставило плакать. Вывести из обращения 10-й номер, под которым играл отец? Думаю, нужно сделать это в командах, где он играл, в том числе и в «Барселоне». Но всё это вторично. Я сосредоточен только на том, чтобы пройти через эту тяжёлую битву», — приводит слова Марадоны-младшего Marca.

Под 10 номером в «Барселоне» выступает Лионель Месси. Напомним, во время матча 11-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:0) забил один из голов в этой встрече. После взятия ворот Лео продемонстрировал футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером в память о своём легендарном соотечественнике и коллеге Диего Марадоне, скончавшемся 25 ноября.