Месси и «Барселона» оштрафованы за жест футболиста в память о Марадоне

Комитет Примеры вынес решение о наказании нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по итогам матча 11-го тура чемпионата с «Осасуной» (4:0).



Напомним, форвард забил один из голов в этой встрече. После взятия ворот Лео продемонстрировал футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером в память о своём легендарном соотечественнике и коллеге Диего Марадоне, скончавшемся 25 ноября.



Как сообщает Sport.es, за нарушение статьи 91 дисциплинарного регламента Месси заплатит штраф в размере € 600. «Барселона» в свою очередь будет вынуждена выплатить € 350 за нарушение 52-й статьи.



Отмечается, что наказание Месси не носит строгого характера, поскольку за нарушение этой статьи можно было получить штраф до € 3 тыс.