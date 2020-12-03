Бубнов: «Брюгге» выглядел командой, которая существенно превосходит «Зенит» в классе

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между бельгийским «Брюгге» и санкт-петербургским «Зенитом» (3:0).
«Наверное, забей в начале второго тайма Кузяев по правилам, стань счёт равным, ход поединка мог бы измениться. У «Зенита» появились бы определённые варианты. Но в целом уверенная победа «Брюгге» полностью отражает суть происходившего на поле. Хозяева были лучше организованы, надежно действовали в обороне, переигрывали соперника в середине и реализовывали моменты, которые зачастую тот сам им и дарил. Это касательно характера встречи.
Куда более пугающий вывод: сегодня «Брюгге», а не «Боруссия» или «Лацио», не говоря уже о европейских грандах, выглядел командой, которая превосходит «Зенит» в классе. Существенно. Уже при счете 2:0 победа хозяев не вызывала сомнений, когда Ланг забил третий гол, это выглядело логично и абсолютно обреченно для чемпиона России. Бельгийский клуб откровенно доигрывал матч в своё удовольствие, вратарь позволял себе трюки с мячом, «Зенит» же, по сути, даже не взбрыкнул.
В трёх матчах Лиги чемпионов из пяти петербуржцы проиграли задолго до финального свистка и, судя по их действиям, были уже согласны с результатом. Очевидны проблемы не только с составом, балансом или игрой в атаке, но и с характером. Усталость не может служить здесь полноценным оправданием, речь о явном недостатке морально-волевых качеств. Судите сами, с какими настроением и амбициями «Зенит» начинал Лигу чемпионов, и к чему пришёл», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 3 декабря 2020
-
07:12
-
06:53
-
06:44
-
06:31
-
06:18
-
06:00
-
05:36
-
05:18
-
04:51
-
04:26
-
04:04
-
03:51
-
03:29
-
03:13
-
02:58
-
02:37
-
02:18
-
02:06
-
01:51
-
01:40
-
01:32
-
01:24
-
01:16
-
01:09
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:50
-
00:50
-
00:31
-
00:27
-
00:16
-
00:16
-
00:12
-
00:08