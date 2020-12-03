Бубнов: «Брюгге» выглядел командой, которая существенно превосходит «Зенит» в классе

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между бельгийским «Брюгге» и санкт-петербургским «Зенитом» (3:0).



«Наверное, забей в начале второго тайма Кузяев по правилам, стань счёт равным, ход поединка мог бы измениться. У «Зенита» появились бы определённые варианты. Но в целом уверенная победа «Брюгге» полностью отражает суть происходившего на поле. Хозяева были лучше организованы, надежно действовали в обороне, переигрывали соперника в середине и реализовывали моменты, которые зачастую тот сам им и дарил. Это касательно характера встречи.



Куда более пугающий вывод: сегодня «Брюгге», а не «Боруссия» или «Лацио», не говоря уже о европейских грандах, выглядел командой, которая превосходит «Зенит» в классе. Существенно. Уже при счете 2:0 победа хозяев не вызывала сомнений, когда Ланг забил третий гол, это выглядело логично и абсолютно обреченно для чемпиона России. Бельгийский клуб откровенно доигрывал матч в своё удовольствие, вратарь позволял себе трюки с мячом, «Зенит» же, по сути, даже не взбрыкнул.

В трёх матчах Лиги чемпионов из пяти петербуржцы проиграли задолго до финального свистка и, судя по их действиям, были уже согласны с результатом. Очевидны проблемы не только с составом, балансом или игрой в атаке, но и с характером. Усталость не может служить здесь полноценным оправданием, речь о явном недостатке морально-волевых качеств. Судите сами, с какими настроением и амбициями «Зенит» начинал Лигу чемпионов, и к чему пришёл», — приводит слова Бубнова Sportbox.