Автор дубля в ворота «Локомотива» номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока недели по итогам 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Так, в список претендентов попали бельгийский форвард «Интера» Ромелу Лукаку, оформивший дубль в ворота мёнхенгладбахской «Боруссии» (3:2), автор двух забитых мячей в ворота московского «Локомотива» форвард «Ред Булл Зальцбург» (1:3) Мергим Бериша, полузащитник «Истанбул Башакшехир» Ирфан Кахведжи, забивший три мяча в ворота «РБ Лейпциг (3:4), а также автора покера в ворота «Севильи» французский нападающий «Челси» (0:4) Оливье Жиру.
Оставить свой голос можно, перейдя по ссылке.
Напомним, что по итогам 4-го тура групповой стадии ЛЧ лучшим игроком был признан нападающий «Аякса» Душан Тадич, отметившийся двумя результативными передачами в игре с «Мидтьюлланном» (3:1).
- 3 декабря 2020
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