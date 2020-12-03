Автор дубля в ворота «Локомотива» номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока недели по итогам 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Так, в список претендентов попали бельгийский форвард «Интера» Ромелу Лукаку, оформивший дубль в ворота мёнхенгладбахской «Боруссии» (3:2), автор двух забитых мячей в ворота московского «Локомотива» форвард «Ред Булл Зальцбург» (1:3) Мергим Бериша, полузащитник «Истанбул Башакшехир» Ирфан Кахведжи, забивший три мяча в ворота «РБ Лейпциг (3:4), а также автора покера в ворота «Севильи» французский нападающий «Челси» (0:4) Оливье Жиру.

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Напомним, что по итогам 4-го тура групповой стадии ЛЧ лучшим игроком был признан нападающий «Аякса» Душан Тадич, отметившийся двумя результативными передачами в игре с «Мидтьюлланном» (3:1).