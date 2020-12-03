Лэмпард отреагировал на покер Жиру в ворота «Севильи»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил игру 34-летнего французского нападающего Оливье Жиру, отметившегося 4 забитыми мячами в ворота испанской «Севильи» (4:0) в выездном матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Индивидуальные и командные аспекты, качество и количество голов Оливье Жиру в матче с «Севильей» — всё было великолепно от и до. Это было потрясающее сольное выступление, я в восторге, как от его игры, так и от выступления команды в целом.

Выездная игра с «Севильей» — это всегда тяжело. В 1-м тайме были моменты, когда нам приходилось трудно, но мы справились с этим», — цитирует Лэмпарда Goal.

В текущем сезоне Жиру принял участие в 10 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

«Челси» в пяти матчах набрал 13 очков. Лондонская команда выходит в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. «Севилья» (10) заняла второе место в группе. В следующем матче лондонцы сыграют с «Краснодаром» (4). Игра пройдёт 8 декабря, начало – 22:00 мск.



