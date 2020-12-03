Оливье Жиру стал самым возрастным игроком, который оформил покер в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Челси» переиграл «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Все четыре гола в этой встрече забил французский нападающий Оливье Жиру.

Как сообщается в «твиттере» УЕФА, Оливье Жиру стал самым возрастным футболистом, которому удалось оформить покер в матче Лиги чемпионов. Он сделал это в возрасте 34 лет.

«Челси» в пяти матчах набрал 13 очков. Лондонская команда выходит в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. «Севилья» (10) заняла второе место в группе. В следующем матче лондонцы сыграют с «Краснодаром» (4). Игра пройдёт 8 декабря, начало – 22:00 мск.