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Оливье Жиру стал самым возрастным игроком, который оформил покер в Лиге чемпионов

Оливье Жиру стал самым возрастным игроком, который оформил покер в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Челси» переиграл «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Все четыре гола в этой встрече забил французский нападающий Оливье Жиру.

Как сообщается в «твиттере» УЕФА, Оливье Жиру стал самым возрастным футболистом, которому удалось оформить покер в матче Лиги чемпионов. Он сделал это в возрасте 34 лет.

«Челси» в пяти матчах набрал 13 очков. Лондонская команда выходит в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. «Севилья» (10) заняла второе место в группе. В следующем матче лондонцы сыграют с «Краснодаром» (4). Игра пройдёт 8 декабря, начало – 22:00 мск.

Жиру — незабивной? Чемпион мира оформил исторический покер в Лиге чемпионов!
Француз за один матч забил больше, чем «Зенит» за весь групповой этап.
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