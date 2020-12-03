Криштиану Роналду прокомментировал покорение отметки в 750 голов в карьере

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с киевским «Динамо» (3:0) покоривший отметку в 750 забитых мячей за карьеру, прокомментировал это событие.



«750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах болельщиков. Спасибо всем игрокам и тренерам, которые помогли мне достичь этого удивительного числа. Спасибо всем соперникам, которые заставляли меня работать усерднее и усерднее каждый день», — гласит пост Роналду в «Твиттере».



Напомним, что больше всего голов Роналду забил за «Реал» — 450. В составе «Манчестер Юнайтед» португалец стал автором 118 голов. За национальную команду Португалии Роналду отличился 102 раза. 75 голов Роналду забил за «Ювентус». Также на его счету 5 голов за «Спортинг».

Криштиану Роналду забил 750-й гол в карьере