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«Первая пятёрка»: Кикнадзе голосует за Магкеева, Карпин – за Глебова

«Первая пятёрка»: Кикнадзе голосует за Магкеева, Карпин – за Глебова
Футбол / РПЛ 0

Продолжается голосование за звание лучшего молодого игрока Российской Премьер-Лиги по итогам 2020 года. Свои предпочтения в рамках премии «Первая пятёрка» сообщили генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе лучшим молодым игроком РПЛ по итогам 2020 года назвал полузащитника «железнодорожников» Станислава Магкеева. Вторым идет защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Третий – защитник «Динамо» Роман Евгеньев. Замыкают пятерку хавбеки Данил Глебов («Ростов») и Константин Марадишвили (ЦСКА).

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выделил Данила Глебова. «Серебряным призером» стал полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин. Места с 3 по 5 заняли Роман Евгеньев, Игорь Дивеев и Константин Марадишвили.

Напомним, что ранее свои голоса распределили главные тренеры «Спартака», «Краснодара» и «Ахмата».

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