Радченко: провал «Зенита» в Лиге чемпионов — это не вина Семака

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал поражение «Зенита» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).
«Мы все ожидали большего от «Зенита» в Лиге чемпионов. Знаю, что у клуба был самый серьёзный настрой на еврокубки. Основная причина провала — пандемия коронавируса. Это повлияло не только на питерский клуб, но и на остальные команды. Вспомните, как играл «Зенит» в прошлом сезоне, когда стал чемпионом страны. Команда выступала стабильно, причём с тех пор никаких серьёзных перестановок не произошло. Пандемия, как и микротравмы, помешали нашему клубу достойно выступить в Лиге чемпионов.
Что касается Семака, он хорошо работает, принёс клубу два чемпионства. Болельщики постоянно ищут причину неудач в главном тренере, но играют футболисты. В итоге почему-то увольняют тренера. Провал «Зенита» — это не вина Семака.
У руководства клуба большие амбиции. Они хотят, чтобы «Зенит» достойно выступал в еврокубках. К сожалению, сейчас этого нет. Многие думают, что раз «Газпром» спонсор, то можно купить кого угодно — нет, так это не работает. Там тоже каждую копеечку считают. Из-за нестабильной финансовой ситуации в мире «Зенит» не может потратить большие суммы на хороших и качественных игроков под Лигу чемпионов. Посмотрите на «Реал», они вообще никого не приобрели. А это королевский клуб!» — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
«Зенит», набрав одно очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в евровесну.
- 3 декабря 2020
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