Глава селекции «Торпедо»: по Соболеву звонили: «Вы кого привезли? Тихонов его уничтожает!»

Руководитель селекционной службы «Торпедо» Максим Ляпин рассказал, как привёз нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Крылья Советов».



«Тихонов мощно пихал Соболеву? Так могло показаться со стороны. Мне со сборов звонили со словами: «Вы кого взяли вообще? Тихонов его словесно уничтожает на тренировке». Полагаю, Андрей Валерьич делал это намеренно, чтобы разозлить игрока.



Не исключаю, что про такой подход подсказал Зураб Циклаури, который, наверное, больше всех верил, что мы берём будущего игрока сборной. И Саша реально тащил при Тихонове. После его гола «Ростову» мне даже звонили знакомые скауты из клубов Бельгии и Франции. Ушёл Тихонов, и Соболев расслабился. Зимой уехал в аренду в «Енисей». Оттуда он вернулся, понимая, что надо быть всегда заряженным», — сказал Ляпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«И вот мы уже закладываем текилу...» Как журналист стал футбольным менеджером Весь внутряк нашего футбола – в интервью с Максимом Ляпиным.