Неймар вступил в конфликт с полузащитником «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар оказался в центре конфликта во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:1).



Бразилец завёлся ещё в середине первого тайма, когда судья принял спорное решение, не удалив полузащитника «красных дьяволов» Фреда, боднувшего головой хавбека парижан Леандро Паредеса. Окончательно разозлил Неймара игрок манкунианцев Скотт Мактоминай, наступивший на него после единоборства.



После того как главный арбитр отправил команды на перерыв, шотландец толкнул бразильца в спину, и между футболистами начался конфликт, который едва не перерос в стычку. Её предотвратил защитник хозяев Виктор Линделёф.

После пяти туров в группе H сразу три команды – «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» – имеют в активе по 9 очков. Замыкает квартет «Истанбул Башакшехир» (3).