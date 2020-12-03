Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Селтик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар вступил в конфликт с полузащитником «Манчестер Юнайтед»

Неймар вступил в конфликт с полузащитником «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар оказался в центре конфликта во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Бразилец завёлся ещё в середине первого тайма, когда судья принял спорное решение, не удалив полузащитника «красных дьяволов» Фреда, боднувшего головой хавбека парижан Леандро Паредеса. Окончательно разозлил Неймара игрок манкунианцев Скотт Мактоминай, наступивший на него после единоборства.

После того как главный арбитр отправил команды на перерыв, шотландец толкнул бразильца в спину, и между футболистами начался конфликт, который едва не перерос в стычку. Её предотвратил защитник хозяев Виктор Линделёф.

После пяти туров в группе H сразу три команды – «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» – имеют в активе по 9 очков. Замыкает квартет «Истанбул Башакшехир» (3).

Неймар забил выдающийся гол, а «ПСЖ» отыгрался на «МЮ» за всё — и за судей, и за невезение
Победа на «Олд Траффорд» была нужна не только для борьбы за выход из группы. Это ещё и личное.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020