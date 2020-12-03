«Милан» — «Селтик»: прямой эфир матча начнётся в 20:55

Сегодня, 3 декабря, состоится матч «Милан» — «Селтик». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Милан» — «Селтик» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Помогать ему будут ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Адриан Кордеро Вега.
«Милан», набрав 7 очков, занимает второе место в группе H Лиги Европы, уступая «Лиллю» (8) и опережая пражскую «Спарту» (6). «Селтик» (1) замыкает квартет.
- 3 декабря 2020
-
17:57
-
17:45
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:08
-
16:56
-
16:39
-
16:35
-
16:15
-
16:06
-
15:50
-
15:46
-
15:38
-
15:21
-
15:15
-
15:02
-
14:41
-
14:14
-
14:08
-
13:57
-
13:41
-
13:25
-
13:19
-
13:03
-
12:49
-
12:43
-
12:36
-
12:35
-
12:30
-
12:14
-
12:03
-
11:44
-
11:28
-
11:17