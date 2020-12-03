«Милан» — «Селтик»: прямой эфир матча начнётся в 20:55

Сегодня, 3 декабря, состоится матч «Милан» — «Селтик». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Милан» — «Селтик» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Помогать ему будут ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Адриан Кордеро Вега.



«Милан», набрав 7 очков, занимает второе место в группе H Лиги Европы, уступая «Лиллю» (8) и опережая пражскую «Спарту» (6). «Селтик» (1) замыкает квартет.

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